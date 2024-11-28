محافظ الغربية يهنئ وزير التنمية المحلية لحصولها على جائزة التميز الحكومي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 09:32 صباحاً - هنأ اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ، وذلك تقديرًا لجهودها البارزة في تطوير منظومة العمل المحلي وتحقيق إنجازات ملموسة في محافظة دمياط.

وأعرب اللواء أشرف الجندي عن فخره بهذا الإنجاز الذي يُعد شهادة على كفاءة القيادات المصرية في مختلف المجالات، مشيدًا بجهود الدكتورة منال عوض في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مشروعات التنمية المستدامة.

وأكد محافظ الغربية أن التجربة الناجحة للدكتورة منال عوض تمثل نموذجًا يحتذى به في القيادة والإدارة المحلية، مؤكدا ان الدكتورة منال عوض نموذج فخر لكل امراه مصرية فهي أول سيدة تتولى منصب وزيرة التنمية المحلية واختيرت ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرا لعام 2018 وأبرز الشخصيات النسائية الملهمة بالوطن العربي.. وحصلت على جائزة اليونسكو لمدن التعلم في 2017.

وأضاف: “إن هذا التكريم ليس فقط تكريمًا شخصيًا للدكتورة منال، بل هو تتويج لجهود الدولة في دعم خطط التنمية والعمل بروح الفريق لتحسين حياة المواطنين في مختلف المحافظات”.

وأكد المحافظ “إن الدكتورة منال عوض نموذج مشرف للإخلاص في العمل، حيث أثبتت من خلال أدائها المتميز أن القيادة الناجحة تقوم على التفاني والعمل الجاد من أجل خدمة الوطن والمواطن. لقد استطاعت بحكمتها وإصرارها أن تحقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، وتعكس روح الالتزام التي نتطلع إليها في كل مسؤول بالدولة.”

وأضاف: “إخلاص الدكتورة منال في أداء مهامها يظهر بوضوح من خلال تطويرها المستمر للبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا ان محافظة دمياط شهدت طفرة كبيرة بفضل جهودها، مشيرا الى إن إخلاص الدكتورة منال عوض يمثل مصدر إلهام لنا جميعًا، ويؤكد أن العمل بروح الفريق والتفاني في تحقيق الصالح العام هو السبيل لبناء مستقبل أفضل لأبناء مصر ، مثمنا جهودها ومتمنيا لها دوام التوفيق والنجاح

الجدير بالذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي تُعد إحدى الجوائز المرموقة التي تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي المتميز وتكريم النماذج القيادية الرائدة على مستوى الوطن العربي.