العالم اليوم - "أسبوع أبوظبي للأعمال".. مشاركة واسعة لقادة قطاع الأعمال

انتم الان تتابعون خبر "أسبوع أبوظبي للأعمال".. مشاركة واسعة لقادة قطاع الأعمال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 05:29 مساءً - تنظِّم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال في الفترة من 4 ديسمبر إلى 6 ديسمبر 2024، في مركز أدنيك أبوظبي.

ويشارك في الحدث أكثر من 150 متحدثاً من القيادات والمبتكرين والشخصيات المؤثِّرة في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، حيث يستعرضون قصص نجاحاتهم في مجال ريادة الأعمال، وتجاربهم أمام أكثر من 8,000 زائر يُتوقَّع حضورهم لـ10 فعاليات رئيسية.

ويقام أسبوع أبوظبي للأعمال تحت شعار "إحداث الأثر، صنع الفرق"، وتتمحور حواراته حول مواضيع الابتكار وريادة الأعمال، ويوفِّر منصة لأصحاب الأعمال والمبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرُّف على أبرز الأفكار والتحليلات من قادة عالميين في العديد من المجالات.

وقال شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "توفِّر الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال فرصة لمعرفة أحدث التوجُّهات والأفكار لنخبة من قادة الأعمال والشخصيات المؤثِّرة في العالم، والتي تُلهم العاملين في قطاع الأعمال، ما يُسهم في تحفيز نمو اقتصاد أبوظبي وتنويعه".

وأضاف: "يتيح أسبوع أبوظبي للأعمال فرصة استثنائية للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وروّاد الأعمال لاكتساب الرؤى والتعرُّف على مختلف التوجُّهات، وفتح قنوات الاتصال لتأسيس علاقات عمل قوية، وهو ما يواكب التزام أبوظبي الراسخ بتهيئة أفضل الظروف لتسريع نمو الأعمال والارتقاء ببيئة الاستثمار. ونحرص على أن يؤدي الحدث دوراً فاعلاً في إثراء قطاع الأعمال في أبوظبي من خلال تعزيز الشراكات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ما يحقِّق مهمتنا للمساهمة في نمو اقتصاد المعرفة وتنويعه".