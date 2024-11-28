العالم اليوم - الحوثي تعلن استمرار هجماتها على إسرائيل وتلقيها ضربات غربية

انتم الان تتابعون خبر الحوثي تعلن استمرار هجماتها على إسرائيل وتلقيها ضربات غربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 05:29 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الخميس، أنها ستستمر في شن الهجمات على إسرائيل، كما أكدت تعرض معاقل لها لغارات "أميركية بريطانية".

وأكد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون "بالصواريخ والمسيّرات" على إسرائيل، غداة بدء سريان وقف لإطلاق النار بينها وبين حزب الله في لبنان.

وقال الحوثي في كلمة بثتها قناة المسيرة التابعة للجماعة، إن "العمليات من جبهة اليمن المساندة للشعب الفلسطيني بالقصف بالصواريخ والمسيّرات على العدو الإسرائيلي مستمرة".

وأطلقت جماعة الحوثي المدعومة من إيران طائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل بشكل منتظم، منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023.

كما استهدفت سفن شحن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متوجهة إليها، في البحر الأحمر وخليج عدن.

غارات غربية

ومن جهة أخرى، أعلنت الجماعة عن قصف أميركي بريطاني جديد استهدف محافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك بعد توقف الغارات منذ نحو نصف الشهر.

وذكرت في بيان مقتضب على تطبيق "تلغرام"، أن" طيران العدوان الأميركي البريطاني استهدف بغارتين مديرية باجل في محافظة الحديدة"، المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن.

ولم تتطرق الجماعة إلى تفاصيل بشأن هذا القصف، الذي جاء بعد توقف غارات واشنطن ولندن منذ نحو نصف الشهر.

وبدأت الغارات الأميركية البريطانية في اليمن منذ 12 يناير 2024، ردا على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن التي يقولون إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل، قبل أن توسع نطاق عملياتها مستهدفة سفنا غربية.