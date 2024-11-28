العالم اليوم - مخزونات البنزين الأميركية تضغط على أسعار النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 05:25 صباحاً - تسببت قفزة غير متوقعة في مخزونات البنزين بالولايات المتحدة في تراجع طفيف لأسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية الخميس، ويأتي هذا التراجع في ظل مخاوف متزايدة بشأن تراجع الطلب على الوقود في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم، خاصة مع اقتراب عطلة عيد الشكر.

تحرك الأسواق

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 72.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0220 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 68.71 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن تكون التداولات متواضعة بسبب العطلة في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات البنزين في البلاد ارتفعت 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، على عكس التوقعات بانخفاض طفيف في مخزونات الوقود قبل موسم العطلات.

وكان المحللون يتوقعون انخفاض مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 46 ألف برميل الأسبوع الماضي، بحسب استطلاع أجرته رويترز قبل صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة.

وأثر تباطؤ نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلكيْن وهما الولايات المتحدة والصين بشدة على أسعار النفط هذا العام، إلا أن تخفيضات الإمدادات من مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، حدت من الخسائر.

وقال مصدران من المجموعة لرويترز الثلاثاء إن الدول الأعضاء تبحث تأجيلا إضافيا لزيادة مزمعة لإنتاج النفط من المفترض أن تبدأ في يناير. ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعا يوم الأحد لتقرير سياسة الإنتاج للأشهر الأولى من 2025.

وسبق أن أعلنت المجموعة، التي تضخ نحو نصف نفط العالم، أنها ستقلص تدريجيا تخفيضات إنتاج النفط عن طريق زيادات صغيرة على مدى عدة أشهر في عامي 2024 و2025.