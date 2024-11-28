العالم اليوم - خسائر ريال مدريد تتفاقم.. إصابة جديدة و"آلام" لـ3 نجوم

انتم الان تتابعون خبر خسائر ريال مدريد تتفاقم.. إصابة جديدة و"آلام" لـ3 نجوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 05:29 مساءً - انضم لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا إلى قائمة الإصابات الطويلة لريال مدريد الإسباني، من جراء تعرضه لإصابة في فخذه، خلال خسارة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وقال النادي في بيان: "شخصت إصابة اللاعب بإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى وستتابع تطور حالته"، من دون الكشف عن مدة غيابه.

ووفقا لتقارير الصحافة المحلية، من المتوقع أن يغيب كامافينغا، الذي سبق وأصيب في ركبته في سبتمبر الماضي، عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في الدقيقة 56، بسبب الإصابة عينها التي أبعدت زميله المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن الملاعب لأسابيع عدة.

وتعج عيادة ريال مدريد بالمصابين لفترات طويلة، بمن فيهم القائد داني كارفاخال والبرازيلي إيدر ميليتاو اللذان يعانيان إصابات خطيرة في الركبة.

وذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بلنغهام والمغربي إبراهيم دياز، أنهوا المباراة وهم يشعرون بآلام وسيخضعون لفحوصات طبية، الجمعة.

ويحتل صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في دوري أبطال أوروبا (14) المركز الرابع والعشرين في الترتيب برصيد 6 نقاط، وهو آخر المراكز المؤهلة عبر التصفيات إلى المراحل الإقصائية، وذلك إثر خسارته 3 مباريات من أصل 5.