العالم اليوم - الجيش اللبناني: إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار "عدة مرات"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 05:29 مساءً - قال الجيش اللبناني، مساء الخميس، إن إسرائيل خرقت "عدة مرات" اتفاق وقف إطلاق النار.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ صباح الأربعاء، لكن الجيش الإسرائيلي شن عدة هجمات مؤخرا على مناطق جنوبي لبنان، ردا على ما قال إنها "انتهاكات للاتفاق".

وقال الجيش اللبناني في بيان مقتضب، إنه "بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم العدو الإسرائيلي على خرق الاتفاق عدة مرات" يومي الأربعاء والخميس.

وأكد أن ذلك حدث "من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".

وختم البيان قائلا: "تتابع قيادة الجيش هذه الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة".

وقصفت إسرائيل 6 مناطق في جنوب لبنان، الخميس، وقال الجيش الإسرائيلي إن الاتفاق تم خرقه بعد وصول من وصفهم بأنهم أشخاص مشتبه بهم، بعضهم كانوا في مركبات، إلى عدد من المناطق في الجنوب.

في المقابل، أصدر حزب الله بيانا مساء الأربعاء، هو الأول له منذ توقف القتال، قال فيه إن مقاتليه ستبقى أعينهم تتابع " تحركات وانسحابات قوات العدو إلى ما خلف الحدود، وأيديهم ستبقى على الزناد، دفاعا عن سيادة لبنان وفي سبيل رفعة وكرامة شعبه".

والخميس قال النائب عن حزب الله حسن فضل الله إن إسرائيل انتهكت الاتفاق، بإطلاق النار على مدنيين عائدين إلى قراهم في جنوب لبنان.