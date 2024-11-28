نعرض لكم الان تفاصيل خبر تريجاس توقع اتفاقيات لتوزيع أسطوانات الغاز في الخليج وتوطين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2024 10:17 مساءً - يارا الجنايني_ وقعت شركة “تريجاس” المصرية لتصنيع أسطوانات غاز البترول المسال، اتفاقية تعاون مع شركة “مسقط غاز” العمانية، تهدف إلى توزيع منتجات “تريجاس” في الأردن ودول الخليج.

وجاءت مراسم التوقيع خلال فعاليات المعرض والملتقي الدولي الثالث للصناعة، بحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة “ابدأ لتنمية المشروعات”.

وفي خطوة أخرى لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا، وقّعت “تريجاس” مذكرة تفاهم مع شركة “HPC” التشيكية لنقل تكنولوجيا صناعة أسطوانات الغاز المسال المركبة والمصنعة من الألياف الزجاجية إلى مصر.

وتشمل الاتفاقية إنشاء مصنع بمنطقة السخنة الصناعية على مرحلتين؛ حيث تبلغ استثمارات المرحلة الأولى 7 ملايين يورو لإنتاج 500 ألف أسطوانة سنويًا، مع توفير 200 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 450 فرصة عمل غير مباشرة.

أما المرحلة الثانية فتتضمن استثمارات بقيمة 3 ملايين يورو لإقامة محطة تعبئة وخط إنتاج صمامات ومنظمات ضغط الغاز.

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وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية هذه الشراكات، مشيرًا إلى قصص النجاح المتعددة التي حققتها المنطقة بالتعاون مع شركات دولية في قطاعات صناعية ولوجستية متنوعة.

كما أشار إلى المزايا التنافسية التي توفرها الهيئة، مثل الموقع الاستراتيجي المتميز الذي يُتيح النفاذ للأسواق العالمية، في ظل اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى العمالة المدربة ومصادر الطاقة بأسعار تنافسية.

وشدد على التزام الهيئة بتوطين الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلية وتعزز الصادرات.

وتُعد “تريجاس” أول شركة متخصصة في تصنيع أسطوانات الغاز المسال المركبة من الألياف الزجاجية في مصر والشرق الأوسط. يقع مصنع الشركة على مساحة 10,400 متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية، ويُسهم المشروع في توفير بديل آمن وفعال للأسطوانات الفولاذية التقليدية، بأسعار تنافسية تُلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.