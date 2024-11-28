الذهب يتراجع بضغط من قوة الدولار
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بضغط من ارتفاع الدولار، وسط ترقب بيانات اقتصادية تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يتبع نهجا أكثر حذرا بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2627.60 دولار للأوقية "الأونصة"، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2627.00 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يقلل جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنحو واحد في المئة إلى 29.78 دولار للأوقية، والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 928.05 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 972.75 دولار.
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