العالم اليوم - "مصدر" الإماراتية تستكمل صفقة الاستحواذ على "تيرنا إنرجي"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 08:27 مساءً - أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الخميس، عن إتمامها لصفقة استحواذ على 70 بالمئة من الأسهم القائمة لشركة "تيرنا انرجي اس ايه" من شركة "جي إي كيه تيرنا اس ايه" ومساهمين آخرين في الشركة، وحصولها على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة.

وبموجب الصفقة، تم تقدير القيمة المؤسسية لشركة "تيرنا إنرجي" بـ 12.62 مليار درهم (ما يُعادل نحو 3.4 مليارات دولار)، حيث بلغت قيمة السهم 76.5 درهم، لتكون أكبر صفقة طاقة على الإطلاق تشهدها بورصة أثينا، وواحدة من كُبرى صفقات قطاع الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي.

وسوف تسعى "مصدر" بعد إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على الموافقات التنظيمية من هيئة أسواق رأس المال اليونانية لإطلاق عرض شراء إلزامي نقدي بالكامل للاستحواذ على جميع الأسهم القائمة في شركة "تيرنا إنرجي".

وتعد شركة "تيرنا إنرجي" من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة لأكثر من عقدين من الزمان، وذلك من خلال محفظة مشاريع هي الأكبر والأكثر تنوعاً باليونان، فضلاً عن مشاريع في بلغاريا وبولندا.

وتمتلك الشركة وتدير مشاريع طاقة نظيفة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية. وباعتبارها شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة في اليونان، تقوم "تيرنا إنرجي" بتطوير مشروع "أمفيلوتشيا" بقدرة 680 ميغاواط، الذي يعد أحد أكبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في أوروبا.

وتعكس هذه الصفقة ثقة "مصدر" بإمكانات "تيرنا إنرجي" وقدرتها على تحقيق معدلات نمو عالية، لا سيما أنها تمتلك حالياً محفظة مشاريع بقدرة إجمالية تبلغ 1,2 غيغاواط وتستهدف الوصول إلى 6 غيغاواط بحلول عام 2029.

كما ستدعم الصفقة مساعي "مصدر" لتعزيز أنشطتها في أوروبا وتحقيق هدفها برفع القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030 بما يدعم الجهود العالمية للتحوّل في قطاع الطاقة.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "لقد ركزت استراتيجية الاستحواذ لشركة ’مصدر‘ على الاستثمار في أصول شركة ’تيرنا إنرجي‘ وكذلك فريق عملها المتميز، وإننا نطمح إلى ترسيخ مكانة الشركة كواحدة من أبرز منصاتنا الإقليمية التي ستدعم تحقيق أهدافنا الطموحة. وأتطلع إلى التعاون مع رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، جورجيوس بيريستيريس، والرئيس التنفيذي، إيمانويل ماراغوداكيس، وتوحيد جهودنا بما يسهم في دعم عملية التحوّل في قطاع الطاقة في اليونان وأوروبا".