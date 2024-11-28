وزير المالية لنظيره البحريني: لدينا فرص اقتصادية جاذبة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية أننا نتطلع إلى طفرة كبيرة للتعاون المالي والاستثماري والاقتصادي بين مصر والبحرين؛ من أجل دعم قدرات البلدين الشقيقين في التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار إلى أننا سنعمل معًا على خلق آفاق رحبة للاستثمارات المتبادلة والشراكات القوية بين القطاع الخاص بالبلدين الشقيقين؛ بما يعزز جهود مساندة الأنشطة الاقتصادية.

وقال الوزير، في لقائه مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، بحضور سفيرة البحرين بالقاهرة فوزية بنت عبدالله زينل، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذى لشركة ممتلكات البحرين القابضة والوفد المرافق لهم، إننا لدينا في مصر فرص اقتصادية متنوعة وجاذبة للقطاع الخاص في قطاعات تنافسية وذات أولوية.

أجرينا العديد من الإصلاحات الهيكلية لدعم صغار وكبار المستثمرين

وأوشح كجوك أننا أجرينا العديد من الإصلاحات الهيكلية لدعم صغار وكبار المستثمرين في إطار مسار توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة، في الاقتصاد المصري.

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المجموعة الوزارية الاقتصادية بمصر تعمل بقوة وتناغم لدفع جهود تهيئة مناخ اقتصادي محفز للاستثمار

أضاف الوزير، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية بمصر، تعمل بقوة وتناغم لدفع جهود تهيئة مناخ اقتصادي محفز للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمدعوم بقوة بمساهمات القطاع الخاص.