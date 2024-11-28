نعرض لكم الان تفاصيل خبر شراكة مصرية تشيكية لتوطين صناعة أسطوانات الغاز باستثمارات 10… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - يارا الجنايني_ وقّعت شركة “تريجاس” المصرية، مذكرة تفاهم مع شركة “HPC” التشيكية تهدف إلى نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة أسطوانات غاز البترول المسال المركبة والمصنعة من الألياف الزجاجية إلى مصر.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعاصمة الإدارية، تشمل إنشاء مصنع جديد بمنطقة السخنة الصناعية على مرحلتين.

وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى 7 ملايين يورو لإنتاج 500 ألف أسطوانة مركبة سنويًا، مع توفير 200 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 450 فرصة عمل غير مباشرة.

أما المرحلة الثانية فتتضمن إقامة محطة تعبئة وخط إنتاج لصمامات ومنظمات ضغط الغاز، باستثمارات إجمالية تصل إلى 3 ملايين يورو.

وفي خطوة أخرى لتعزيز الحضور الإقليمي، وقّعت “تريجاس” اتفاقية تعاون مع شركة “مسقط غاز” العمانية لتوزيع منتجاتها من أسطوانات غاز البترول المسال في الأردن ودول الخليج.

تابعنا على | Linkedin | instagram

جاءت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات المعرض والملتقى الدولي الثالث للصناعة، بحضور قيادات اقتصادية ومسؤولي مبادرة “ابدأ لتنمية المشروعات”.

من جانبه، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذه الشراكات تمثل نموذجًا ناجحًا لتوطين التكنولوجيا وتعزيز الصادرات المصرية.

وأشار إلى الميزات التنافسية التي توفرها المنطقة الاقتصادية، بدءًا من الموقع الاستراتيجي الفريد الذي يتيح النفاذ للأسواق العالمية، مرورًا بتوافر العمالة المدربة ومصادر الطاقة بأسعار تنافسية، وصولًا إلى الاتفاقيات التجارية الدولية التي تدعم التوسع الصناعي.

جدير بالذكر أن “تريجاس” تُعد أول شركة في مصر والشرق الأوسط متخصصة في تصنيع أسطوانات غاز البترول المسال من الألياف الزجاجية، ويقع مصنعها الحالي على مساحة 10,400 متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية.

تُقدم الشركة حلولًا آمنة وفعالة بديلاً للأسطوانات الفولاذية التقليدية، مما يُسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية.