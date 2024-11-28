نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يؤكد حرص الدولة على بذل مختلف الجهود لتحفيز قطاع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2024 03:15 مساءً - جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، تأكيده حرص الدولة المصرية على بذل مختلف الجهود لتحفيز قطاع الصناعة؛ بهدف توطين الصناعات المختلفة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها.

وأشار خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة بقيادة الرئيس لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أنه لمس تطورا ملموسا في مختلف الصناعات المصرية، خلال حضوره فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نيابة عن الرئيس، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية كريمة للسيد رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن رعاية الرئيس لهذا الحدث تأتي من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن رعاية الدولة لهذا الملتقى، تأتي لكونه منصة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وطرح الحلول، وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربياً وإفريقياً وعالمياً، وفي أثناء ذلك، وجه رئيس الوزراء خالص الشكر والتقدير للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على الجهود المبذولة في سبيل نجاح تنظيم هذا الحدث المهم.

واستهل رئيس مجلس الوزراء المصري الاجتماع، بالإشارة إلى عدد من اللقاءات المهمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف دعم جهود تهدئة الأوضاع في المنطقة، ولا سيما في ضوء حرص الدولة المصرية على نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة، الذي تستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر المقبل.

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وأشار في هذا الصدد إلى استقبال الرئيس لشقيقه العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وتأكيد الزعيمين على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، والتشديد على الدور المحوري لوكالة “الأونروا” في هذا الإطار.

وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لاستقبال الرئيس للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء المصري وزير خارجية دولة قطر، لافتا إلى أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع في غزة، واستعراض الجهود المشتركة الرامية لوقف إطلاق النار في القطاع، وإطلاق سراح الرهائن، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون شروط إليه.

كما تحدث رئيس مجلس الوزراء المصري عن لقاء رئيس الجمهورية برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، الذين شاركوا في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات،