نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة SMS Group الألمانية تخطط لإنشاء مصنع للحديد المختزل في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2024 05:19 مساءً - محمد أحمد _ تعتزم شركة SMS Group الألمانية، المتخصصة في تقنيات إنتاج المعادن، إنشاء مصنع لإنتاج الحديد المختزل المباشر في مصر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 2.5 مليون طن سنويًا، مع إمكانية زيادتها إلى 4 ملايين طن.

ويُقدر حجم الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع بأكثر من مليار يورو، ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 1000 فرصة عمل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي الشركة خلال زيارته الحالية لألمانيا لبحث وتطوير الحلول المبتكرة والمستدامة في هذا المجال.

واوضح الوزير، أنه تم الاتفاق على عقد لقاء مع مسؤولي الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة لإيجاد الشريك المناسب للبدء بالمشروع، وكذا إمكانية إقامة هذا المشروع بإحدى المناطق التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد الخطيب، علي حرص الوزارة لتوفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة الألمانية للاستثمار والتوسع بالسوق المصري والاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة.

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وأشار إلى أهمية استغلال الحوافز الاستثمارية المقدمة والعمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور وتوافر الأراضي الصناعية إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز .

وشدد الوزير علي ضرورة الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق الخارجية.

وشارك الوزير في غداء عمل استضافه سفير جمهورية مصر العربية في برلين، بحضور عدد من مسؤولي الغرفة العربية الألمانية والاتحاد الألماني لمصنعي السيارات، إلى جانب ممثلين عن شركات ألمانية بارزة في مجالات متعددة، منها صناعة السيارات، وتحلية المياه، والبنية التحتية، والنقل.

وخلال اللقاء، استعرض الخطيب مستجدات الأوضاع الاقتصادية في مصر، إلى جانب خطط الحكومة للإصلاح المالي والنقدي والتجاري والصناعي. كما سلط الضوء على الحوافز الاستثمارية التي توفرها مصر، بالإضافة إلى القرارات الجديدة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة بين مصر والأسواق العالمية.