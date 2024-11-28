دور مؤسسات المجتمع في مواجهة الإرهاب بمناقشات الثقافة بطنطا

القاهرة - محمد ابراهيم -

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، محاضرة بقصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية، بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الإرهاب"، وذلك في إطار البرامج التوعوية لوزارة الثقافة.

دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الإرهاب

في كلمته، قال الكاتب الصحفي علاء شبل: "التطرف في حد ذاته ليس بالظاهرة الجديدة، ولكن امتداد أذرع الجماعات الإرهابية التي طالت العديد من الدول على مستوى العالم، جعل الظاهرة أكثر تعقيدا، وهو الأمر الذي دعا الدول لحماية أمن شعوبها والنظر في أسباب وحلول التطرف".

وأضاف "شبل": "مواجهة العنف والتطرف يتطلب تبني سياسات عامة تخاطب السياق الاجتماعي والاقتصادي الحاضن للفكر المتطرف، لافتا إلى أن الدولة المصرية اتخذت عددا من الخطوات المهمة لمواجهة الظاهرة، من خلال القضاء على الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنظيم العديد من الفعاليات التوعوية على المستويات كافة لمواجهة الأفكار المتطرفة".

أهمية الترويج للسياحة المصرية

هذا وضمن فعاليات تثقيفية لفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ناقش بيت ثقافة الفريق الشاذلي كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية، كما استعرض بيت ثقافة كفر الزيات أهمية الترويج للسياحة المصرية، وواصلت مكتبة محلة أبو علي تنفيذ برنامجها التوعوي من خلال عقد محاضرة بعنوان "ترشيد استهلاك المياه".