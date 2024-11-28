العالم اليوم - "اعتراف" من حارس ليفربول: هكذا تصديت لركلة جزاء مبابي

انتم الان تتابعون خبر "اعتراف" من حارس ليفربول: هكذا تصديت لركلة جزاء مبابي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 08:29 صباحاً - اعترف حارس مرمى ليفربول الإنجليزي كويمين كيلير أن "الحظ" لعب دورا مهما في تصديه لركلة جزاء من نجم هجوم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي.

وكان هذا التصدي نقطة تحول في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، الأربعاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

فبينما كان أصحاب الأرض متقدمين بهدف، احتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد كانت كفيلة بقلب النتيجة، لكن سددها مبابي من دون ثقة، وكان تألق كيلير في التصدي لها لافتا.

وقال حارس ليفربول: "لا أنظر إلى اللاعب كثيرا (قبل أن يسدد). كنت واثقا من نفسي ولحسن الحظ اتجهت للزاوية الصحيحة مرة أخرى".

وتابع: "إنها نتيجة كبيرة. كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا".

وأضاف الحارس الأيرلندي صاحب الـ26 عاما، الذي كان أحد نجوم اللقاء: "تفوق علينا ريال مدريد في المرات القليلة الماضية بدوري الأبطال، لذا أردنا القدوم إلى هنا الليلة وتقديم مثل هذا الأداء الرائع".

وسجل أليكسيس ماك أليستر وكودي غاكبو في الشوط الثاني، ليفوز ليفربول على ضيفه حامل اللقب، ويستعيد صدارة دوري أبطال أوروبا.

وحقق متصدر الدوري الإنجليزي أول انتصار له على ضيفه الإسباني خلال 15 عاما.

ومن بين 36 فريقا في هذه المرحلة من دوري أبطال أوروبا، ينفرد ليفربول بالصدارة بعلامة كاملة، إذ جمع 15 نقطة من 5 مباريات، بينما يحتل ريال مدريد المركز 24 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.