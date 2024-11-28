العالم اليوم - رئيسة المركزي الأوروبي: أي حرب تجارية لن تكون في مصلحة أحد

انتم الان تتابعون خبر رئيسة المركزي الأوروبي: أي حرب تجارية لن تكون في مصلحة أحد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 08:29 صباحاً - قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن تداعيات أي حرب تجارية ستكون بشكل عام سلبية على الجميع.

وذكرت لاغارد في مقابلة نشرت اليوم الخميس "إنها (الحرب التجارية) لا يمكن أن تكون في مصلحة أحد، لا الولايات المتحدة ولا أوروبا، ولا أي شخص آخر. ومن شأنها أن تؤدي إلى انخفاض عالمي في الناتج المحلي الإجمالي".

وأضافت لاغارد أن تداعيات الرسوم الجمركية ستكون سلبية على النمو العالمي على الأجل البعيد.

وبحسب الصحيفة، حثت كريستين لاغارد الزعماء السياسيين في أوروبا على التعاون مع دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة، محذرة من أن حربًا تجارية مريرة تهدد بمحو النمو الاقتصادي العالمي.

وفي أول مقابلة لها منذ فوز ترامب بالانتخابات الأميركية، قالت إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى "عدم الرد، ولكن التفاوض" مع الرئيس المنتخب الذي هدد بفرض تعريفات جمركية.