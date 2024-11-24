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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة استبعاد مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري عادل محفوظ عن كافة المباريات التي تنظم من خلالها وذلك بعد واقعة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

بعد واقعة المؤتمر الصحفي في مباراة الأهلي والاتحاد رابطة الأندية تعلن استبعاد عادل محفوظ

وأثار المراقب أزمة قوية في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة بداية من الشجار مع أحد الصحفيين الحاضرين وإنهاء المؤتمر الصحفي الخاص بفريق الاتحاد السكندري ضاربا بأسئلة الصحافة عرض الحائط.



الحاضرين على إثر هذا السلوك الغير لائق قرروا الانسحاب من المؤتمر الخاص بالأهلي اعتراضا على أسلوب المراقب.



وعقب التصعيد لرابطة الأندية قررت الرابطة استبعاد المراقب بعد اعتذاره عن التحقيق في بيان جاء كالاتي:-



"بناءً على الأحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والاتحاد في الجولة الثالثة لمسابقة دوري nile.



وتابعت:"تؤكد رابطة الأندية المصرية المحترفة على احترامها للمنظومة الإعلامية والصحفيين وتقدر المجهود الذي يقومون به في تغطية المباريات وعليه قامت الرابطة بالسماع إلى جميع الأطراف وقامت الرابطة باستدعاء مراقب المباراة للتحقيق معه ولكنه اعتذر عن الخضوع للتحقيق."

واختتمت: "وبعد استبيان الحقائق من أطراف مختلفة فقد تأكد عدم تعامل المراقب وفقًا للمهام المحددة له والتحدث مع الصحفيين بشكل غير لائق وعليه قررت الرابطة استبعاد مراقب المباراة من جميع المباريات التي تنظمها الرابطة.

