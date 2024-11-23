نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخبير التحكيمي جمال الشريف: الاتحاد السكندري لا يستحق ركلة جزاء ضد الأهلي.. ووضع يد يحيي عطية الله صحيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الخبير التحكيمي جمال الشريف، عن الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الاتحاد السكندري لا يستحق ركلة جزاء ضد الأهلي

وقال جمال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "لقطة يحيي عطية الله الكرة اصطدمت بالأرض قبل الوصول ليد اللاعب المغربي ولا يستطيع أن يفعل شيئًا بها".

وأضاف: "اليد جزء من الجسم ومن الصعب منع اللاعبين من عدم استخدامها في بعض الحالات".

واختتم حديثه قائلًا: "لقطة يحيي عطية الله هي عدم ركلة جزاء بنسبة 100%".