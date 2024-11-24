شكرا لاهتمامك لمعرفة استمتع بافضل البرامج ومشاهدة للطبيعة … تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2024 علي النايل والعرب سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يبحث الكثير من محبي للطبيعة عن تردد القناة حيث انها من اكثر القنوات المميزة في ذلك ويمكننا ان نشاهد أيضًا البرامج المفيدة والشيقة على القناة والتي يتم تحديث ترددها باستمرار ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2024 علي النايل والعرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2024

تم الاعلان عن القناة منذ سنة 2009، وهي التي تعرض محتوى خاص بكل من العلوم والآثار والاكتشافات والتحقيقات المثيرة غير انها تهتم بنشر التوعية بالبيئة وتقديم معلومات هامة ومفيدة للمشاهد سواء كبار او صغار سن والتي يستفاد منها الجميع.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على النايل سات

يمكنك مشاهدتك لقناة ناشونال جيوغرافيك من خلال التعرف على بيانات التردد الآتية:

التردد هو: 11411.

ومعدل الترميز: 27500.

أما معدل الاستقطاب فهو: افقي

معامل التصحيح وهو: 5/6.

تردد ناشونال جيوغرافيك على عرب سات 2024

يمكننا ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال تلك البيانات:

التردد: 11804.

معدل الترميز وهو: 27500.

الاستقطاب أفقي.

أما معامل تصحيح الخطأ فهو:4/3.

كيفية ضبط تردد ناشونال جيوغرافيك ابوظبي

يهتم بالبحث عن القناة الكثير حيث انها من اكثر القنوات المميزة والتي تشتهر خلال تلك الفترة ويفضل مشاهدة برامج عدد كبير ويمكن استقبالها من خلال القيام بالاتي: