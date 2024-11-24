نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدريس إلبا يقترب من الانضمام لفيلم "Masters of the Universe" ويستعد لتحقيق حلمه الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبدو أن النجم العالمي إدريس إلبا على وشك إضافة فصل جديد في مسيرته الفنية، حيث يقترب من الانضمام إلى طاقم تمثيل فيلم Masters of the Universe المنتظر. الفيلم سيخرجه ترافيس نايت لصالح منصة أمازون MGM، وهو مشروع ضخم يترقبه عشاق الأفلام.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، سيلعب إلبا دور "دنكان" أو Man-At-Arms، الذي كان لقرون عديدة خبيرًا في الأسلحة ومعلمًا قتاليًا للعائلة المالكة في عالم إيتيرنيا. الشخصية تتمتع بحضور قوي إذ كان يُعتبر من قدامى المحاربين في الاضطرابات الكبرى، وقد كلفه الملك راندور بتشكيل قوة الضربة النخبوية التي أُطلق عليها اسم "سادة الكون". كما يستكشف دنكان وابنته بالتبني تيلا عوالم إيتيرنيا للبحث عن مؤشرات للشر الكامن.

الفيلم يعد تعاونًا مشتركًا بين شركتي Escape Artists وMattel، ويشارك في بطولته عدد من النجوم البارزين، مثل أليسون بري ونيكولاس جاليتزين وكاميلا مينديز. أما في جانب الكتابة، فقد قام كريس بتلر بتأليف القصة، فيما يتولى تود بلاك وجيسون بلومينثال وروبي برينر وستيف تيش مهمة الإنتاج.

إلبا، الذي أصبح رمزًا للسينما العالمية بفضل أدواره في The Wire وLuther، يواصل التألق في هوليوود. وعلى الرغم من نجاحاته الكبيرة، يخطط إلبا للانتقال إلى إفريقيا في السنوات القادمة، حيث يرغب في المساهمة في تطوير صناعة السينما بالقارة. النجم البالغ من العمر 52 عامًا، والذي نشأ في لندن من أم غانية وأب سيراليوني، كشف مؤخرًا عن خططه لبناء استوديو سينمائي في جزيرة زنجبار التنزانية وآخر في أكرا، عاصمة غانا. وقد أكد في تصريحات سابقة أنه يعتزم الاستقرار في إفريقيا قريبًا، مؤكدًا أن هذا الانتقال سيكون في غضون خمس إلى عشر سنوات.