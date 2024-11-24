عاصفة جديدة تلاحق جي كي رولينج.. "وارنر بروس" تدافع عن مؤلفة هاري بوتر وسط اتهامات بدعمها المتحولين جنسيًا

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة مثيرة للجدل، دافعت شركة الإنتاج العملاقة "وارنر بروس" عن جي كي رولينج، مؤلفة سلسلة "هاري بوتر"، بعد اتهامات جديدة أُثيرت حول مواقفها الشخصية المتعلقة بالتحول الجنسي ودعمها لحقوق المتحولين جنسيًا. جاء ذلك وسط حمى الجدل التي أُثيرت مؤخرًا حول مسلسل جديد يعمل على تطويره من أحداث السلسلة الشهيرة، وهو ما جعل القصة تزداد تعقيدًا.

وقد أصدرت "وارنر بروس" بيانًا رسميًا تُعلن فيه دعمها للمؤلفة الشهيرة، مؤكدة أن آرائها الشخصية لن تؤثر بأي حال من الأحوال على تطور المسلسل الجديد ولا على أبطال العمل. البيان، الذي نشرته صحيفة "تايمز" اللندنية، جاء ليضع حدًا للانتقادات التي تعرضت لها رولينج على خلفية آرائها المثيرة للجدل بشأن حقوق المتحولين جنسيًا وحقوق النساء. فقد عُرفت رولينج بمواقفها الواضحة ضد ما تُسمّيه "إيديولوجيا النوع الاجتماعي"، مما جعلها تتعرض لانتقادات واسعة، ليس من قبل المعجبين فحسب، بل من شخصيات بارزة مثل دانيال رادكليف وإيما واتسون، اللذين انتقدا بشدة مواقفها.

وأوضحت الشركة في بيانها: "نحن فخورون بسرد قصة هاري بوتر مرة أخرى الكتب المؤثرة التي تتحدث عن قوة الصداقة والعزيمة والقبول، ولـ جي كي رولينج الحق في التعبير عن آرائها الشخصية. سنظل نركز على تطوير المسلسل الجديد، والذي لن يستفيد إلا من مشاركتها".

كان قد تم وصف رولينج لأول مرة بأنها "متحولة جنسيًا" في عام 2020، ومنذ ذلك الحين، واصلت المؤلفة الدفاع عن موقفها من القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي. هذا الموقف جلب لها الكثير من الهجوم، حيث اعتبره العديد من النشطاء والمتابعين تمييزًا ضد المتحولين جنسيًا. كما أن الآراء التي عبرت عنها في السنوات الأخيرة دفعت العديد من المعجبين، خاصة من الشباب، إلى مقاطعة السلسلة، بل واعتبار بعضهم أن دعمها للمتحولين جنسيًا غير كافٍ في ظل تصريحاتها المثيرة للجدل.

الآن، في ظل هذه العاصفة الجديدة، يبدو أن "وارنر بروس" تؤكد على استمرار دعمها لرولينج، متجاهلة تمامًا الجدل الذي يرافق مواقفها الشخصية. ووسط هذا الزخم الإعلامي، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح رولينج في التوفيق بين طموحاتها الشخصية ومطالب جمهورها المتنوع؟ أم أن المسلسل الجديد سيكون نقطة تحول أخرى في قصة "هاري بوتر" التي كانت دائمًا تتجاوز حدود السحر وتدخل في مجالات جدلية معاصرة؟