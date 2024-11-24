هند عاكف لـ "دوت الخليج الفني":" لا أتعمد إثارة الجدل وزمان كانوا ينصحوني بافتعال إشاعات وكنت برفض" (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - فنانة مصرية بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، حيث عملت في المجال منذ طفولتها، مما أكسبها خبرة طويلة ومكانة في الوسط الفني، تميزت بمشاركتها في مجموعة متنوعة من الأفلام والمسرحيات، ولها إطلالات متميزة أثارت دائمًا اهتمام الجمهور والصحافة. عرفت بقدرتها على أداء أدوار متعددة تجمع بين الكوميديا والدراما، مما جعلها واحدة من الأسماء البارزة في السينما والمسرح المصري. كما أن تواصلها الدائم مع جمهورها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، زاد من شعبيتها وجعلها أقرب إلى قلوب متابعيها، حديثنا اليوم عن الفنانة هند عاكف.

حاور دوت الخليج الفني الفنانة هند عاكف عن مهرجان القاهرة السينمائي والأفلام المشاركة في المهرجان، وأعمالها القادمة وغيرها من الأمور الأخرى وإليكم نص الحوار:-

ما هي الفكرة التي تعتمدين عليها في اختيار إطلالتك؟



هذه المرة، أردت أن تكون إطلالتي بسيطة وأنيقة، دون أي إثارة للجدل، كنت دائمًا أسمع من البعض أنني أحب إثارة الجدل، لكن في الحقيقة، أنا أحب التجديد والتفرد في اختياراتي، وليس لفت الانتباه بأي شكل. الصحافة والسوشيال ميديا أحيانًا تنقل الأمور بشكل مختلف، لكني أركز دائمًا على تقديم ما يعجبني بطريقة محترمة وبسيطة.

كيف تتعاملين مع الجدل عندما تجدين نفسك في قلب الترند؟



أنا لا أعتبر إثارة الجدل جزءًا من مسيرتي. لا أختلق شائعات أو أحداث لجذب الانتباه، بل أترك أعمالي تتحدث عني. الإعلام أحيانًا يبحث عن موضوعات لإثارة الجدل، لكني أرفض الرد عبر السوشيال ميديا، لأن هذا ليس مجالي، أترك الأمر للجمهور، وأعلم أن لدي قاعدة جماهيرية كبيرة تدعمني.

ما رأيك في دورة المهرجان هذا العام، خاصة في ظل الظروف الصعبة؟



أعتقد أن هذه الدورة ممتازة، جميع الرعاة مصريون، وهذا دعم كبير للمهرجان وللقضية الفلسطينية، والتي كانت واضحة من خلال الأفلام وكلمات الافتتاح، أشعر أن الأستاذ حسين فهمي قام بمجهود كبير في هذه الدورة، وكأنها دورتين في واحدة بسبب تنوع الأفلام والفعاليات.

ما هي الأفلام التي جذبت انتباهك؟



لقد شاهدت ثلاثة أفلام، منها فيلمين من فلسطين وفيلم أمريكي، كما تابعت العديد من الأفلام الأخرى، المهرجان هذا العام مليء بالأفلام الرائعة، وأشعر أن هناك اهتمامًا حقيقيًا بالقضايا المهمة.

ما رأيك في تكريم الفنان أحمد عز والمخرج يسري نصر الله؟



أهنئ أحمد عز ويسري نصر الله على هذا التكريم المستحق، كلاهما يمتلكان تاريخًا فنيًا رائعًا، ويستحقان هذا التكريم بلا شك أقول لهم ألف مبروك.

كيف ترين وجودك على منصة تيك توك؟



أنا سعيدة بتواجدي على تيك توك، لأنه يسمح لي بالتواصل مع جمهوري بشكل مباشر. لقد اكتشفت من خلاله حب الجمهور الكبير لي، وهناك مواقف جميلة تحدث بيني وبين المتابعين، مما يجعلني أشعر بالتقدير والامتنان.