انت الأن تتابع خبر وداعا للسمنة المفرطة وتشققات البطن المحرجة واهلاً بالثقة والرشاقة الجذابة وبخمسة ايام فقط: مسحه واحدة من الفازلين قبل النوم ستغير حياتك للابد بشرط استخدميها الان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الفازلين واحدًا من اهم المكونات التي تساهم في الترطيب بشكل كبير، كما انه قد اثبت فعاليته في التخلص من الكرش ايضًا، ويأتي ذلك بسبب احتواءة على الكثير من المركبات التي تساهم في انقاص الوزن، ومن الجدير بالذكر ان الفازلين يعتبر واحدًا من المواد اللزجة التي يتم الحصول عليها بعد تكرير النقط، ويأتي ذو لون شفاف وملمس لزج جدًا ويمكن من خلالة التخلص من هدون الكرش ودهون البطن وعلامات المتمدد ايضًا،

وصفة الفازلين للتخلص من الكرش

ملعقتين من الفازلين.

ملعقة من بودرة الزنجبيل.

ملعقتين من زيت الزيتون.

نشا.

طريقة عمل وصفة الفازلين للتخلص من الكرش