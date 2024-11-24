انت الأن تتابع خبر وداعا للسمنة المفرطة وتشققات البطن المحرجة واهلاً بالثقة والرشاقة الجذابة وبخمسة ايام فقط: مسحه واحدة من الفازلين قبل النوم ستغير حياتك للابد بشرط استخدميها الان!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر الفازلين واحدًا من اهم المكونات التي تساهم في الترطيب بشكل كبير، كما انه قد اثبت فعاليته في التخلص من الكرش ايضًا، ويأتي ذلك بسبب احتواءة على الكثير من المركبات التي تساهم في انقاص الوزن، ومن الجدير بالذكر ان الفازلين يعتبر واحدًا من المواد اللزجة التي يتم الحصول عليها بعد تكرير النقط، ويأتي ذو لون شفاف وملمس لزج جدًا ويمكن من خلالة التخلص من هدون الكرش ودهون البطن وعلامات المتمدد ايضًا،
وصفة الفازلين للتخلص من الكرش
- ملعقتين من الفازلين.
- ملعقة من بودرة الزنجبيل.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- نشا.
طريقة عمل وصفة الفازلين للتخلص من الكرش
- في اول خطوة يجب عليك احضار وعاء عميق مع اضافة الفازلين وزيت الزيتون واضافة الخليط على نار هادئة حتى التأكد من ذوبان الفازلين، وفي الخطوة التالية قم برفع الخليط من على النار مع اضافة زيت الزيتون واضافة النشا والتقليب جيدًا حتى التأكد من مزج كافة المكونات سويًا، بعد ذلك قم بترك الخليط حتى يبرد تمامًا ثم ابدئي في اضافة الخليط على البطن والكرش بشكل عام واتركة لمدة خمس دقائق ثم قم بلف البطن بإستخدام ورق نايلون شفاف تمامًا لمدة حوالي ساعة واحدة فقط، ومع الاستمرار على تلك الوصفة لمدة اسبوع سوف تلاحظ نتيجة مميزة.