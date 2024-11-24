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رياض - احمد صلاح - أقوى وصفة طبيعية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب في أسرع وقت ممكن، نقدم لكم اليوم خلطة رائعة حققت نتائج مدهشة للحصول على رموش طويلة وحواجب كثيفة، ففي خلال سبعة أيام فقط سوف تلاحظين زيادة كبيرة في طول الرموش وزيادة كثافتها وهكذا الأمر بالنسبة للحواجب. سنحتاج إلى بذور الكتان فهي تحفز نمو شعر الحواجب والرموش كما نحتاج إلى جل الصبار الطازج، فهو يقوي شعر الحواجب والرموش ويعمل على تكثيفه بشكل ملحوظ، هذا بالاضافة إلى بعض العناصر الأخرى لجعل الخلطة أقوى تأثيراً وأسرع في النتيجة.

أقوى وصفة لتطويل الرموش بسرعة

تتكون وصفتنا اليوم لإطالة الرموش من العناصر التالية:

ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من هلام الصبار.

كبسولة فيتامين ه‍.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع

نضع مقدار بذور الكتان في قدر مخصص للطبخ ونقوم بإضافة الماء ثم نضع القدر على الموقد لمدة 5 دقائق،

حتى يتم الغليان بشكل جيد ونحصل على خليط رغوي لزج وبعد ذلك نقوم بتصفية الخليط لاستخراج الجل من البذور، ثم نقوم بتقسيم مقدار جل بذور الكتان الناتج إلى قسمين في وعاءين، وإلى القسم الأول من الجل نضف هلام الصبار ثم نخلط جيداً وبعد ذلك نضف زيت اللوز الحلو ونخلط مجدداً، نضف كبسولة فيتامين ه‍ ونخلط مرة أخيرة وبعد ذلك نحتفظ بهذا الخليط في علبة نظيفة، ونحتفظ به في الثلاجة ليبقى صالح للاستعمال لمدة 15 يوماً ولاستخدامه نستخدم فرشاة ماسكارا نظيفة أو أعواد القطن، ثم نطبقه على الرموش والحواجب مساءاً قبل النوم ثم نغسله في الصباح ولافضل النتائج نكرر هذا الخليط يومياً، وسنلاحظ نتيجة جيدة في غضون 3 أيام فقط.

وصفة طبيعية لتكثيف الحواجب