انت الأن تتابع خبر وزير الإسكان يلتقي مسئولي النساجون الشرقيون لمناقشة سبل التعاون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، السيدة ياسمين خميس، والمهندس محمود أمين، مسئولى مجموعة النساجون الشرقيون الصناعية، ومرافقيهم، لمناقشة سبل التعاون، وتذليل أي تحديات، في إطار مسئولية وزارة الإسكان.

دعم المصنعين والمستثمرين

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني بالحضور، مؤكداً مواصلة تقديم سبل الدعم للمصنعين والمستثمرين، ومشيداً بدور الراحل المهندس محمد فريد خميس، ومؤسسته في دفع قاطرة الصناعة بمصر.

مشروعات التطوير بالمناطق الصناعية

استعرض المهندس شريف الشربيني مشروعات التطوير ورفع الكفاءة للبنية الأساسية والطرق التي تم وجارٍ تنفيذها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، موضحاً في هذا الصدد أن أعمال التطوير والصيانة مرتفعة التكاليف، ومنها أعمال الإحلال والتجديد لمنظومة المياه والطرق، أو إجراء الصيانة لقطاعات متفرقة من الطرق والشبكات، نظراً لقدم نشأة المناطق الصناعية ومرور فترة على أعمال الصيانة في العقود السابقة.

وخلال اللقاء، استمع المهندس شريف الشربيني لمقترحات ممثلي مجموعة النساجون الشرقيون، تمهيداً لدراستها.

متابعة التطوير في مدينة العاشر من رمضان