أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر بمكون عجيب في البيت ووداعا للشعر المموج

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رياض - احمد صلاح - كيراتين طبيعي لفرد الشعر بمكون عجيب، الشعر المجعد و مشاكله من أكثر الأمور المقلقة لدى الكثير، فكل سيده تحلم بشعر طويل وناعم ومفرود خالي تماما من أي كسرات لذا دائما ما يبحث عن مكونات طبيعية تساعدهم في فرد الشعر بسبب خوفهم من اثر استخدام المواد الكيميائية التي تترك أضرار قد يصعب حلها في بعض الأوقات مثل التهاب فروة الرأس أو تساقط الشعر، لذا سوف نقدم لكم اليوم كيراتين طبيعي لفرد الشعر بمكون عجيب في ساعتين فقط.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر بمكون عجيب

هناك العديد من المكونات الطبيعية التي أثبتت الدراسات فعاليتها الحتمية في فرد الفرد ومن ضمن هذه المكونات البيض والعسل والموز والكيوي وغيرهم من المكونات الأخرى التي يغفل عن استخدامها الكثير منا.

الموز بديل الكيراتين في المنزل

الموز فاكهة طبيعية ربانية تحتوي على مواد اثبت فعاليتها في تنعيم وفرد الشعر فالعديد من المتخصصين في مجال الوصفات الطبيعية أطلقوا عليه اسم الكيراتين الطبيعي واكدوا على فعالية الوصفة التي يتم ذكرها فيما في فرد الفرد المجعد والقضاء على الكسرات بصورة ملحوظة وأكدوا أيضا بأن الاستمرار على هذه الوصفه بصورة اسبوعية يغنيكِ عن استخدام اي مواد تساعد في فرد الشعر فهيا بنا نتحدث عن هذه الوصفة الجبارة

وصفة الموز لفرد الشعر

المكونات

2 حبة من الموز.

3 ملاعق من العسل الأبيض.

2 حبة من البيض متوسط الحجم.

قبعة الشاور

طريقة التحضير