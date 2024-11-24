العالم اليوم - "فقيه الطبية" السعودية تحصل على تسهيلات بنحو 200 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر "فقيه الطبية" السعودية تحصل على تسهيلات بنحو 200 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 05:36 مساءً - وقعت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، المدرجة في السوق السعودي، الأحد، اتفاقية تجديد تسهيل ائتماني متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 750 مليون ريال (199.89 مليون دولار) مع البنك العربي الوطني.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن هدف الاتفاقية "تمويل خطط التوسع والنمو لمجموعة فقيه للرعاية الصحية".

وأضاف البيان أن اتفاقية التسهيلات الائتمانية ستكون متاحة لجميع كيانات المجموعة "وستدعم خطط التوسع والنمو الخاصة بالمجموعة".

وفي يونيو الماضي، طرحت شركة "مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه" السعودية للرعاية الصحية 49.8 مليون سهم من أسهمها تمثل 21.47 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة في السوق السعودي.

وشهدت أسهم مجموعة فقيه للرعاية إقبال كبير من المستثمرين آنذاك، وسط موجة من الطروحات العامة، حيث قالت سوق الأسهم السعودية الشهر الماضي إن أكثر من 50 شركة تقدمت بطلبات للإدراج.

وتمت تغطية اكتتاب الأفراد بـ14.5 مرة، وبلغ عدد الأفراد المشاركين 1.34 مليون مكتتب، وتم تخصيص 3 أسهم كحد أدنى لكل فرد مشمول في طلب الاكتتاب.