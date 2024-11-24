هيئة الغذاء والدواء السعودية تستأنف زيارتها للمنشات الغذائية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:18 مساءً - محمد أحمد_ أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن وفدًا تابعاً لهيئة الغذاء والدواء السعودية بدأ اليوم الأحد زيارته لمصر لتفقد عدد من المنشآت الغذائية، في خطوة تهدف إلى اعتمادها ضمن القائمة البيضاء المسموح لمنتجاتها بدخول السوق السعودي.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الزيارة ستستمر حتي 26 ديسمبر 2024، وتشمل تفقد 15 منشأة غذائية كمرحلة أولى.

وقال الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية، أن هذه الزيارة تُعد الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام، حيث توقفت آخر زيارة في مارس 2022.

وأشار الهوبي إلى أن هذا التحرك يمثل بداية سلسلة من الزيارات الفنية المتتابعة التي تعتزم الهيئة السعودية تنظيمها للمنشآت المصرية.

وأكد أهمية تلك الخطوة في تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية وزيادة صادراتها إلى السوق السعودي، الذي يُعد من أكبر الأسواق العربية.

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وأشاد رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية بالقوة و الاحترافية التي يتمتع بها القطاع الرقابي على سلامة الغذاء في مصر، والمستندة إلى أسس علمية ونظم تقييم المخاطر والتتبع.

ونوه إلى الجهود المكثفة التي بذلتها الهيئة المصرية في التنسيق مع الجانب السعودي، من خلال زيارات ومباحثات متكررة، بهدف فتح المزيد من الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية.

ولفت الهوبي إلى أن هذه المنتجات تشمل الخضروات والفاكهة، الألبان، عسل النحل، بالإضافة إلى إمكانية دراسة تصدير البيض المبستر والأسماك ذات المنشأ الأوروبي.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن هذه الخطوات تأتي استكمالًا لدور هيئة سلامة الغذاء في دعم وتعزيز صادرات قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية المصرية.