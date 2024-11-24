شقيق محمد رحيم: أخويا مات مقهورا لتجاهل تكريمه ولا خلافات مع زوجته

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - محمد رحيم، قال الدكتور طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم: "أتقبل عزاء شقيقي وعند الله لا تضيع الحقوق وإذا كان محمد تعرض للخذلان فحقه عند ربه".

سبب تعرض محمد رحيم للقهر

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: سبب قهرة محمد رحيم هو عدم تكريمه داخل وطنه، وأصيب بجلطة منذ 3 أشهر بسبب إحساسه بالظلم.

سبب إعلان محمد رحيم اعتزال التلحين

ولفت إلى أن الملحن محمد رحيم أعلن اعتزاله الفن والتلحين، وأنه سيسافر خارج مصر لتجاهل مصر تكريمه وإحساسه بالظلم والقهر.

وتابع: "محمد رحيم مات مقهورا لإنه لم يكرم في بلده رغم التكريمات والجوائز العالمية التي حصل عليها"، متسائلا: كيف لمن لقب ببليغ حمدي الصغير أن يتم تجاهل تكريمه في مصر.



حقيقة خلافات عائلة محمد رحيم

وأكد: "لا يوجد أي خلافات عائلية مطلقا، وزوجته أنوسة أم إبنه مثل شقيقتي ولا يوجد أي خلاف معها، ولكن مع عنصر المفاجأة والصدمة كانت المشادة أثناء دفن جثمان شقيقي".