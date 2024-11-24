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دوت الخليج -

اليونايتد يواصل السقوط في البريميرليغ

اكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل مع مضيفه إيبسويتش تاون بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن الجولة الثانية عشر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ". اليونايتد يواصل السقوط في البريميرليغاكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل مع مضيفه إيبسويتش تاون بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن الجولة الثانية عشر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ". سجل هدف مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد في الدقيقة الثانية، فيما عادل النتيجة لإيبسويتش تاون بيأوماري هوتشينسون في الدقيقة 43. وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد، الذي تعادل للمرة الرابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 4 انتصارات والخسارة في مثلها، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر.. كما رفع إيبسويتش تاون، العائد للعب في المسابقة بعد غياب دام 22 عاما، رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بعدما تعادل للمرة السادسة في البطولة هذا الموسم مقابل فوز وحيد و5 هزائم. تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر المزيد من "رياضة" عناوين أخرى متفرقة