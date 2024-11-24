ليل يحقق فوزاً ثميناً أمام رين

ليل يحقق فوزاً ثميناً أمام رينفاز فريق ليل على ضيفه رين بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن الجولة الثانية عشرة للدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل هدف الفوز لفريق ليل، إيدون زيجروفا في الدقيقة 45.

وبهذه النتيجة، رفع ليل رصيده إلى 22 نقطة ليقفز للمركز الرابع بعد تعادله في الجولتين الماضيتين، في المقابل مني فريق رين بالخسارة الثالثة على التوالي والسابعة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسيرفع هذا الفوز معنويات فريق ليل قبل أن يحل ضيفا على بولونيا الإيطالي في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، أما رين سيحاول التعويض عندما يستضيف سانت إتيان السبت المقبل في الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي.

وفي مباراة ثانية، خسر فريق نانت أمام ضيفه لوهافر بهدفين دون رد.

سجل هدفي لوهافر، خوسيه كاسيمير في الدقيقة الثالثة، وستيف نجورا في الدقيقة 74.

وأحرز لوهافر فوزه الرابع في الدوري هذا الموسم وصعد للمركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، فيما مني نانت بالهزيمة الرابعة على التوالي ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.

وفي مباراة ثالثة، تغلب أوكسير على ضيفه أنجيه بهدف نظيف سجله حامد تراوري في الدقيقة 93.

ورفع أوكسير رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس، متخلفا بفارق الأهداف عن أولمبيك ليون صاحب المركز الخامس.. في المقابل تجمد رصيد أنجيه، عند 10 نقاط في المركز السابع عشر متخلفا بفارق الأهداف عن نانت، وتلقى اليوم خسارته الثانية تواليا والسادسة في الدوري هذا الموسم.