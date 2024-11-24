ريال مدريد يشدد الخناق على برشلونة
حقق ريال مدريد الفوز على ليغانيس 3-0، مساء الأحد، في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.
سجل أهداف ريال مدريد كل من كليان مبابي في الدقيقة 43، وفيديريكو فالفيردي في الدقيقة 66، وجود بيلينجهام في الدقيقة 85.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر برصيد 34 نقطة، في حين استمر ليغانيس عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة.
وشهدت الجولة الرابعة عشر اليوم، تحقيق اشبيلية الفوز على رايو فاييكانو بهدف نظيف سجله اللاعب جبريل سو في الدقيقة 27، ليرفع رصيد فريقه إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر، في حين استمر رايو فاييكانو برصيد 16 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب البطولة.
وفي مباراة أخرى، تعادل فياريال مع أوساسونا بهدفين لكلا منهما، حيث تقدم أوساسونا بهدفين متتاليين سجلهما أنتي بوديمير في الدقيقتين 8 و21، ونجح فياريال في تعديل النتيجة عن طريق أليكس باينا في الدقيقة 67، وجيرارد مورينو في الدقيقة 90+3 من ركلة جزاء.
ورفع فياريال رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، في حين وصل أوساسونا إلى 22 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب البطولة.
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