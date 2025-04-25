نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة بيراميدز في مواجهة أورلاندو بايرتس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة أورلاندو بايرتس، في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل أورلاندو الجنوب أفريقي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

