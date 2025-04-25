أتليتكو مدريد يكتسح رايو فاليكانو بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره رايو فاليكانو، بثلاثية نظيفة، في المباراة القوية التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وانطلقت أحداث مباراة أتليتكو مدريد ضد رايو فاليكانو، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة أتليتكو مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

شهدت أحداث الشوط الأول من المباراة، سيطرة شبه كاملة من جانب لاعبي فريق أتليتكو مدريد على الكرة وصناعة هجمات عديدة.

وسجل في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، اللاعب ألكسندر سورلوث الهدف الأول لصالح أتليتكو مدريد بأسيست من سيميوني.

وأحرز كونور كالاجير الهدف الثاني لفريقه أتليتكو مدريد، في الدقيقة 45 من الشوط الأول، بعد تمريرة من دي بول.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم أتليتكو مدريد على رايو فاليكانو بهدفين دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني في الدقيقة 51، سدد اللاعب بالازون نجم فريق رايو فاليكانو كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

وتمكن جوليان ألفاريز مهاجم أتليتكو مدريد، من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 77 من الشوط الثاني، بأسيست من زميله أنطوان جريزمان.