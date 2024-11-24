لوكاكو يقود نابولي للفوز على روما

لوكاكو يقود نابولي للفوز على رومافاز فريق نابولي على روما بهدف دون رد، مساء الأحد ضمن الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين نابولي بالفضل في الفوز لقائده البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة (54).

ورفع نابولي رصيده إلى 29 نقطة معززا صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة عن مطارده المباشر فريق اتلانتا.

وضمن الجولة ذاتها فاز فيورنتينا على مضيفه كومو بهدفين دون مقابل سجلهما ياسين عدلي في الدقيقة 19، ومويس كين في الدقيقة 68.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كومو عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل مونزا مع مضيفه تورينو بهدف لمثله.

وتقدم آدم ماسينا بالهدف الأول لتورينو في الدقيقة59 ، وأدرك مونزا التعادل في الدقيقة 63 عن طريق ميلان ديوريتش.

ورفع تورينو رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع مونزا رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى تعادل كالياري مع جنوى بهدفين لمثلهما.

وسجل هدفي كلياري من ضربتي جزاء رازافان مارين في الدقيقة الثامنة، وروبرتو بيكولي في الدقيقة 88، فيما سجل ههدفي جنوى مورتن فريندروب في الدقيقة 12 وفابيو ميريتي في الدقيقة 59.

ورفع جنوى، رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع عشر بفارق الأهداف خلف كالياري، صاحب المركز السادس عشر، والمتساوي معه في نفس الرصيد .