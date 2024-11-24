الدوري المصري: تعادلان سلبيان في ختام الجولة الثالثة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 09:57 مساءً - استكملت اليوم، الأحد، مباريات المرجلة الثالثة من الدوري المصري بكرة القدم، بثلاث مباريات، حيث تعادل للتو مودرن سبورت مع زد أف سي من دون أهداف، وحرس الحدود مع سيراميكا بنفس التوقيت، وكان الإسماعيلي قد فاز على بتروجيت 1-0.

وفي بقية نتائج هذه المرحلة خسر الجونة أمام غزل المحلة 0-1، والزمالك أمام المصري البورسعيدي بنفس النتيجة، وتعادل طلائع الجيش مع سموحة من دون أهداف، والأهلي مع الاتحاد السكندري 1-1، وفاز فاركو على إنبي 4-3، وبيراميدز على البنك الأهلي 3-1.