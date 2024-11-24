شكرا لاهتمامك لمعرفة هالصيصان شو حلوين .. استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على قمر نايل سات وعرب سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 يرغب العديد من أولياء الأمور في تنزيله نظرًا لأنها تعد من أقدم وأشهر قنوات الأطفال، وتتميز القناة بتوفير محتوى تعليمي وترفيهي يلفت انتباه الأطفال ويساعدهم على قضاء وقت ممتع وفي الفقرات القادمة نوضح التردد الجديد الخاص بهذه القناة حتى يتمكن طفلك من الاستفادة والاستمتاع بالبرامج والأغاني الممتعة التي تعرضها، كما سنتعرف على كيفية تنزيلها على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

بصدد الحديث عن تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد يجب الإشارة إلى أنه تم إطلاقها لأول مرة في عام 2008، وتتميز بتقديم محتوى يناسب الأطفال من الفئة العمرية من سنتين حتى 10 سنوات وتقدم القناة مزيجًا من الأغاني والبرامج التربوية والتعليمية، بهدف تنمية القيم الأخلاقية والدينية وتعليم الأطفال بطريقة بسيطة وممتعة ويمكنك تنزيل القناة من خلال الإحداثيات التالية:

التردد على النايل سات:

تردد القناة: 11315.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الاستقطاب: عمودي (V).

التردد على عرب سات:

تردد القناة: 11623.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل الاستقطاب: أفقي (H).

ضبط تردد قناة طيور الجنة عبر النايل سات

من خلال تنزيل تردد قناة طيور الجنة الجديد، سيستمتع طفلك بمشاهدة العديد من البرامج والأغاني المفيدة التي يقدمها خالد مقداد، مؤسس القناة وصاحب فكرة الأناشيد التعليمية والمحتوى التلفزيوني المفيد للأطفال، ومن أبرز الوجوه على الشاشة جنى وخالد مقداد، حيث يقدمون العديد من البرامج والأناشيد الممتعة والمرحة، ويمكنك تنزيل التردد من خلال هذه الخطوات: