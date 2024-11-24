شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة وناسة بيبي كيدز 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة وناسة بيبي كيدز 2024 نقدمه لكم، حيث تعد هذه القناة من أشهر القنوات المخصصة للأطفال في وطننا العربي، وذلك بسبب المحتوى الترفيهي والتعليمى الذي توفره، والذي يساعد على تنمية مهارات الطفل وتشجيعه على السلوكيات الإيجابية كما أنها توفر وقتاً ممتعاً وبرامج مفيدة للأطفال خلال الإجازات، وتقدم مجموعة من الأغاني الشهيرة، ومن أبرزها أغنية لولو الشطوره وفي الفقرات التالية نوضح لكم المزيد من التفاصيل.

تردد قناة وناسة بيبي كيدز 2024

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد 2024، وذلك بسبب المحتوى الهادف والجيد الذي توفره للأطفال، والذي يعمل على إرشادهم إلى السلوكيات الصحيحة ويمكنكم تنزيل القناة من خلال هذه الإحداثيات:

التردد على النايل سات:

تردد القناة: 11470.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

التردد على عرب سات 2024:

تردد القناة: 11270.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تنزيل قناة وناسة بيبي على جهاز الاستقبال

بعد أن وضحنا مميزات هذه القناة والأسباب التي جعلتها من أفضل قنوات الأطفال، يجب أن نوضح أنه يمكنك تنزيل تردد وناسة بيبي كيدز 2024 بكل سهولة بعد أن قدمنا لك الإحداثيات على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، كل ما عليك هو اتباع هذه الخطوات البسيطة:

قم بفتح قائمة الإعدادات من جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز الاستقبال.

اختر أيقونة البحث اليدوي.

حدد إضافة قناة جديدة.

اختر إضافة التردد.

سجل البيانات الخاصة بالقمر الصناعي المختار.

بعد الانتهاء من تسجيل إحداثيات التردد والتأكد من صحتها، اضغط على زر البحث.

انتظر حتى يتم تنزيل القناة.

اضغط على حفظ، ثم خروج.

تجد القناة موجودة أمامكم على الفور على جهاز الاستقبال الخاص بك.