حزب الله: تدمير 3 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة وأوقعنا طواقمها قتلى وجرحى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - دمر حزب الله 3 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة وأوقعنا طواقمها قتلى وجرحى عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة.

وأعلن إعلام إسرائيلي إطلاق 250 عملية من لبنان باتجاه الشمال منذ منتصف الليل.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3754 لبنانيا و15626 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد

ومنذ أواخر سبتمبر الماضي، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية، وبدأت عمليات برية في لبنان، بعد نحو عام من تبادل القصف مع حزب الله على خلفية الحرب على قطاع غزة، واعتبر حزب الله ضرباته تلك "جبهة إسناد" لغزة منذ بدء الحرب عليها في أكتوبر 2023.

كتائب القسام تعلن عن إيقاع جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح بهجوم شرق رفح

أعلنت كتائب القسام عن إيقاع أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباك شرق رفح. كما أكدت استهداف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي شمال مدينة غزة.

وقالت القسام في بيان أن مقاتليها "تمكنوا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود من المسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح في شارع الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح، وفقا لروسيا اليوم.

وفي بيان آخر، أكدت كتائب القسام أن عناصرها استهدفوا "مقر قيادة وسيطرة قوات العدو المتوغلة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل".

كما أعلنت القسام استهداف "موقع قيادة وسيطرة العدو في محور نتساريم بصواريخ (107) بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل".