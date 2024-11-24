امير الكويت يهنئ الشيخة نعيمة الأحمد بمناسبة تكريمها من قبل دولة الإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 04:43 مساءً - بعث أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى رئيسة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة النسائية والرئيسة الفخرية للجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخة نعيمة الأحمد أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تكريمها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحها جائزة «الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية» في فئة رواد العمل الرياضي.

وأشاد بهذا التكريم المتميز الذي نالته تقديرا لجهودها في تعزيز مكانة الرياضة النسائية في دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح في خدمة الوطن العزيز.