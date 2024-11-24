نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس: لا تفاهمات مع إسرائيل حتى تحقيق شروطنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جددت حركة حماس، رفضها لأية تفاهمات مع إسرائيل، تتعلق بصفقة تبادل أسرى فلسطينيين برهائن محتجزين في غزة.

وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، في بيان، الأحد، إن "وقف العدوان يمثل للحركة الأولوية القصوى، ولن نقبل بأية تفاهمات لا تؤدي إلى إنهاء معاناة أبناء شعبنا، وضمان إعادتهم إلى بيوتهم، وإعادة الإعمار الكامل لكل مرافق الحياة".

وأضاف أبو زهري أن إسرائيل تتوهم أنه عبر ارتكابها المزيد من المجازر الوحشية، وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري، قادرة على تحقيق أهدافها العدوانية".

وأشار أبو زهري إلى أن هذه الحرب لم تكن لتتواصل لليوم الـ415 لولا الدعم الغربي، وخاصة الأمريكي، بالمال والسلاح، إضافة إلى الدعم السياسي والإعلامي.

وفشلت كافة المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس طيلة الشهور الماضية، بعد محاولات الوساطة من قبل مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.