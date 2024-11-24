نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتابع منظومة النظافة والإشغالات وأعمال تأهيل وصيانة كوبري مزلقان البليدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، جولة ميدانية بمركز ومدينة العياط.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، شوارع قرية البليدة سيرا على الأقدام لمتابعة الحالة العامة للنظافة وأعمال التجميل والأشغالات مشددا على استمرار رفع مستوى النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أول بأول.

كما شدد الشهابي، على رفع معدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحي لسرعة الانتهاء من الأعمال ودخولها الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد للمشروع.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال تأهيل وصيانة سقف كوبري مزلقان القرية ومعبر المشاه والسور الخرساني بطول شريط السكة الحديد للفصل بين السكة الحديدية والكتلة السكنية للأهالي.

كما التقى نائب المحافظ بعدد كبير من أهالي القرية لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق قرى البليده وخلال اللقاء أشار النائب إلى ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأختتم نائب محافظ الجيزة، جولته بتفقد مجلس المدينة لمتابعة نسب انجاز ملف التصالح مشددا على تقديم كافة التسهيلات والعمل علي تذليل أي معوقات تواجه المواطنين للتصالح في مخالفات البناء وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح لتقنين أوضاعهم وفقا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الزيارة، المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز العياط.

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