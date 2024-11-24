مقتل مطلق النار على دورية أمنية قرب السفارة الإسرائيلية بالأردن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:35 صباحاً - شهد محيط سفارة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرابية بالعاصمة الأردنية عمَّان تواجدًا أمنيًا كثيفًا لأجهزة الأمن والشرطة الأردنية، عقب تبادل لإطلاق النار بين مسلح وإحدى الدوريات الأمنية في منطقة الرابية، وأسفر الاشتباك عن مقتل المسلح.

من جانبه، أعلن الأمن العام الأردني أنه تعامل فجر اليوم الأحد، مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه إحدى الدوريات العاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمّان.

وقال إنَّ شخصًا أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار.

وبينت أنه جرى مطاردته ومحاصرته، فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل الجاني.

وبينت مديرية الأمن العام، أنه أصيب أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة، فيما بوشرت التحقيقات.

وفي سياق ذي صلة، قالت آية السيد، مُراسلة "القاهرة الإخبارية" في عمّان، إنّ الشرطة الأردنية فرضت كردونًا أمنيًا في محيط السفارة الإسرائيلية بعد سماع طلقات نارية.

وأضافت أنَّ طائرات الاستطلاع تُحلق الآن بمحيط سفارة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بحسب مصدر أمني أكد في تصريحات صحفية أنه جرى السيطرة على الموقف، وأفادت أن صوت إطلاق النار سمع في المنطقة، تلاه توافد مركبات الأمن العام، ثم تعزيزات من قوات الدرك ومختلف الأجهزة.

كما طلبت الأجهزة الأمنية من المجاورين البقاء داخل بيوتهم، وجرى البحث في منازل مجاورة عن فارين، واستخدمت الأجهزة الأمنية مسيّرة في عمليات البحث بمحيط سفارة الاحتلال، وبعد نحو ساعة ونصف الساعة من إغلاق المنطقة وسماع أصوات الاشتباكات بالأسلحة النارية بدأت قوات الأجهزة الأمنية بالمغادرة تدريجيًا.