انت الأن تتابع خبر لبشرة ناعمة.. تعالي أقولك على وصفة طبيعية لترطيب اليدين والرجلين كبشرة الأطفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من الفتيات وخاصة في فصل الشتاء، من مشكلة جفاف وتشقق الجلد في اليدين والرجلين، هذه المشكلة المزعجة قد تكون ناتجة عن عدة عوامل منها التغيرات المناخية، أو بعض الحالات الجلدية أو غسلهما بالماء الساخن، فهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وفعالة في ترطيب وتنعيم البشرة وتسريع علاج التشققات، تابعونا عبر مقالنا التالي للتعرف على الوصفة.

وصفة طبيعية لترطيب اليدين والرجلين

ترطيب الوجه واليدين والرجلين مهم بشكل كبير نظراً لتجنب التشققات والجفاف التي يحدث نتيجة للتعرض للبرد بشكل مستمر، فلا بد من الترطيب بشكل دائم للمحافظة على الجلد وجعله أكثر نضارة ومرونة.

زيت الزيتون والعسل

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير

اخلطي زيت الزيتون والعسل جيدًا حتى يتجانس المكونات مع بعضها.

ثم دلكي الخليط على الوجه و يديك وقدميك بحركات دائرية.

كرري هذه الوصفة بشكل يومي قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الأفوكادو

المكونات:

نصف حبة أفوكادو مهروسة.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

اخلطي الأفوكادو المهروس مع زيت اللوز جيدًا في وعاء صغير.

ثم ضعي الخليط علىاليدين والرجلين وأي منطقة جافة واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسليه بماء فاتر، وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة الشوفان

المكونات:

نصف كوب من دقيق الشوفان.

كمية كافية من الحليب الدافئ لعمل عجينة سميكة.

طريقة التحضير:

اخلطي دقيق الشوفان مع الحليب الدافئ حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

ضعي العجينة على الجلد وأي منطقة بها جفاف وتحتاج لترطيب واتركيها ربع ساعة.

ثم اغسليها بماء فاتر، وكرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على افضل نتيجة.

وصفة الجلسرين

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الجلسرين.

مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير