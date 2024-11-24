كرات الفرنش توست المحمصة السهلة

الفرنش توست المحمص من الاطباق الكلاسيكية المعروفة ، ولكن النهاردة هنعمله مع بعض بطريقة مختلفة تماما ، تابعي معانا واتعرفي على الطريقة بالخطوات والفيديو.
المكونات:
- 2 كوباية فتات خبز.
- 1 كوباية سكر.
- 4 بيضات.
- 1 معلقة صغيرة فانيليا سايلة.
- 1 كوباية لبن.
- 2 معلقة كبيرة زبدة سايحة.
- مايبل سيرب وسكر بودرة , للتوبينج.
طريقة التحضير:
1- في طبق كبير اخلطي فتات الخبز, السكر, البيض, الفانيليا, الزبدة, واللبن ، وامزجيهم مع بعض كويس.
2- هاتي صينية سيليكون عيون ادهنيها زيت ووزعي فيها الخليط ، او اي صينية متوفرة عندك تكون متقسمة ، حطيها على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة تقريبا او لحد ما لونها يتحول للون البني ، واقلبي كرات الفرنش توست على الناحية التانية في نص الوقت باستخدام عيدان او سيخ خشب.
3- قدميها مع الفواكة الطازة, والسكر البودرة ومايبل سيرب ، ممكن تستخدمي عسل ، او ترشي عليها سكر وقرفة ، حسب رغبتك.
الطريقة بالفيديو:
https://www.youtube.com/shorts/ie0CC-iR66w
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