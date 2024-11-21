احصلي على شفايف وردي في دقيقتين بس بمكونات طبيعية

لو بتدوري على طرق للحصول على شفايف وردية بشكل فوري ، موضوعنا النهاردة عشانك ، الشفايف عادة ممكن تفقد لونها الوردي وتغمق لاسباب كتير زي التعرض للشمس, التلوث, التدخين, التصبغات ، ولكن مافيش داعي للقلق لان اللون الغامق ده قابل للعكس ، العلاجات المنزلية الفعالة ممكن تساعدك في استعادة اللون الوردي الطبيعي لشفايفك والتخلص من غمقان الشفايف ، تابعي معانا واكتشفي بعض الحلول في السطور الجايه.

1- البنجر:

تقدري تستفادي من الصبغة الطبيعية ومضادات الاكسدة الموجودة في البنجر وترجعي اللون الوردي ونعومة شفايفك ، يعتبر البنجر الحل المثالي للحصول على شفايف وردية بشكل طبيعي.

هتحتاجي:

1 حبة بنجر.

الطريقة:

- اغسلي حبة البنجر وقشريها وابشريها.

- استخرجي العصير من البنجر المشروب ، باستخدام قطعة قماش او في المصفى واضغطي عليها بالمعلقة.

- ادهني شفايفك بعصير البنجر باستخدام صوابعك.

- سيبيه لمدة 15 دقيقة وبعدها اغسليه بالماية ، هتحصلي على لون وردي فوري لشفايفك.

- خزني باقي عصير البنجر في علبة محكمة الغلق في التلاجة ، وكرري الوصفة كل يومين.

2- الالوفيرا والعسل:

مزيج جل الالوفيرا والعسل كمان من الحلول الفعالة لاستعادة اللون الوردي لشفايف ، الجفاف ممكن يتسبب في ظهور شفايفك بشكل جاف وباهت وفقدان لونها الوردي ، والالوفيرا والعسل مع بعض هيساعدوا على اضافة الترطيب لشفايفك.

هتحتاجي:

1 ورقة الوفيرا.

1 معلقة صغيرة عسل.

الطريقة:

- اغسلي ورقة جل الصبار كويس ، واقطعيها وخرجي منها الجل واهرسيه بالمعلقة.

- امزجي 1 معلقة كبيرة من جل الالوفيرا مع العسل.

- ادهني شفايفك بالخليط وسيبيه لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية.

- كرري الوصفة كل يومين.

3- سكراب الملح وزيت الزيتون:

لعمل مقشر طبيعي للشفايف للتخلص من الجفاف والجلد الميت ، الملح بيساعد على تقشير الشفايف وزيت الزيتون بيساعد على ترطيبها ، وده هيخلي الشفايف ناعمة وطرية وهيرجع لها اللون الوردي الطبيعي ، تقدري كمان تستخدمي زيت جوز الهند او زيت اللوز كبديل لزيت الزيتون.

هتحتاجي:

1 معلقة كبيرة زيت زيتون.

½ معلقة صغيرة ملح.

الطريقة:

- امزجي الملح مع زيت الزيتون.

- افركي شفايفك بالخليط بالراحة في حركات دائرية لمدة 2 – 3 دقايق.

- اغسلي الخليط من على شفايفك ورطبيها بمرطب الشفايف.

- كرري الوصفة دي مرة واحدة في الاسبوع.

وصفات طبيعية لشفايف وردي

4- بتلات الورد:

هحتاجي:

5 بتلات ورد.

2 معلقة صغيرة لبن.

الطريقة:

- في الهون اطحني بتلات الورد كويس لحد ما تتحول لعجينة.

- ضيفي اللبن البارد للعجينة وامزجيهم كويس مع بعض.

- حطي الخليط على شفايفك وسيبيه لمدة 15 دقيقة ، بعدها اغسليه بالماية.

- حطي مرطب للشفايف.

- كرري الوصفة كل يومين.

5- عصير البصل:

من اكتر المكونات اللي ممكن تبقى مفاجأة وغير متوقعة وصادمة ، الا انه بالفعل تقدري تستخدمي عصير البصل للحصول على شفايف وردي بشكل طبيعي. ، البصل من الحاجات اللي ممكن تساعدك في الحصول على شفايف وردية في وقت قصير وتفتيحهم تدريجيا بمرور الوقت ، وده بيرجع للخصائص الموجودة في البصل الني.

- البصل بيحتوي على الكبريت اللي يعتبر حمض طبيعي بيساعد على تقشير الشفايف وازالة خلايا الجلد الميتة وتجديد جلد الشفايف ، كمان الكبريت بيساعد على تحفيز الشعور بالوخز في الشفايف, وده بيحفز الدورة الدموية في الاوعية الدموية ، والتدفق الزيادة للدم هيدي الشفايف لون وردي.

- البصل بيحتوي كمان على مواد كيميائية نباتية تعتبر عوامل تبييض طبيعية ، المواد دي بتساعد على تفتيح لون الشفايف بالتدريج مع مرور الوقت.

- بيحتوي كمان على فيتامين سي والسيلينيوم ، والاتنين معروفين انهم بيساعدوا على تفتيح البشرة والشفايف.

- البصل الخام بيحتوي على نسبة عالية من مضادات الاكسدة اللي بتساعد على منع الشيخوخة المبكرة للشفايف ، والحفاظ على شبابها.

كل اللي هتعمليه ادهني عصير البصل على شفايفك ، سيبيه لمدة 15 دقيقة وبعدها اغسليه بالماية ، وحطي مرطب للشفايف.