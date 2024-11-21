احصلي على شفايف وردي في دقيقتين بس بمكونات طبيعية

لو بتدوري على طرق للحصول على شفايف وردية بشكل فوري ، موضوعنا النهاردة عشانك ، الشفايف عادة ممكن تفقد لونها الوردي وتغمق لاسباب كتير زي التعرض للشمس, التلوث, التدخين, التصبغات ، ولكن مافيش داعي للقلق لان اللون الغامق ده قابل للعكس ، العلاجات المنزلية الفعالة ممكن تساعدك في استعادة اللون الوردي الطبيعي لشفايفك والتخلص من غمقان الشفايف ، تابعي معانا واكتشفي بعض الحلول في السطور الجايه.
1- البنجر:
تقدري تستفادي من الصبغة الطبيعية ومضادات الاكسدة الموجودة في البنجر وترجعي اللون الوردي ونعومة شفايفك ، يعتبر البنجر الحل المثالي للحصول على شفايف وردية بشكل طبيعي.
هتحتاجي:
1 حبة بنجر.
الطريقة:
- اغسلي حبة البنجر وقشريها وابشريها.
- استخرجي العصير من البنجر المشروب ، باستخدام قطعة قماش او في المصفى واضغطي عليها بالمعلقة.
- ادهني شفايفك بعصير البنجر باستخدام صوابعك.
- سيبيه لمدة 15 دقيقة وبعدها اغسليه بالماية ، هتحصلي على لون وردي فوري لشفايفك.
- خزني باقي عصير البنجر في علبة محكمة الغلق في التلاجة ، وكرري الوصفة كل يومين.
2- الالوفيرا والعسل:
مزيج جل الالوفيرا والعسل كمان من الحلول الفعالة لاستعادة اللون الوردي لشفايف ، الجفاف ممكن يتسبب في ظهور شفايفك بشكل جاف وباهت وفقدان لونها الوردي ، والالوفيرا والعسل مع بعض هيساعدوا على اضافة الترطيب لشفايفك.
هتحتاجي:
1 ورقة الوفيرا.
1 معلقة صغيرة عسل.
الطريقة:
- اغسلي ورقة جل الصبار كويس ، واقطعيها وخرجي منها الجل واهرسيه بالمعلقة.
- امزجي 1 معلقة كبيرة من جل الالوفيرا مع العسل.
- ادهني شفايفك بالخليط وسيبيه لمدة 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه بالماية.
- كرري الوصفة كل يومين.
3- سكراب الملح وزيت الزيتون:
لعمل مقشر طبيعي للشفايف للتخلص من الجفاف والجلد الميت ، الملح بيساعد على تقشير الشفايف وزيت الزيتون بيساعد على ترطيبها ، وده هيخلي الشفايف ناعمة وطرية وهيرجع لها اللون الوردي الطبيعي ، تقدري كمان تستخدمي زيت جوز الهند او زيت اللوز كبديل لزيت الزيتون.
هتحتاجي:
1 معلقة كبيرة زيت زيتون.
½ معلقة صغيرة ملح.
الطريقة:
- امزجي الملح مع زيت الزيتون.
- افركي شفايفك بالخليط بالراحة في حركات دائرية لمدة 2 – 3 دقايق.
- اغسلي الخليط من على شفايفك ورطبيها بمرطب الشفايف.
- كرري الوصفة دي مرة واحدة في الاسبوع.
4- بتلات الورد:
هحتاجي:
5 بتلات ورد.
2 معلقة صغيرة لبن.
الطريقة:
- في الهون اطحني بتلات الورد كويس لحد ما تتحول لعجينة.
- ضيفي اللبن البارد للعجينة وامزجيهم كويس مع بعض.
- حطي الخليط على شفايفك وسيبيه لمدة 15 دقيقة ، بعدها اغسليه بالماية.
- حطي مرطب للشفايف.
- كرري الوصفة كل يومين.
5- عصير البصل:
من اكتر المكونات اللي ممكن تبقى مفاجأة وغير متوقعة وصادمة ، الا انه بالفعل تقدري تستخدمي عصير البصل للحصول على شفايف وردي بشكل طبيعي. ، البصل من الحاجات اللي ممكن تساعدك في الحصول على شفايف وردية في وقت قصير وتفتيحهم تدريجيا بمرور الوقت ، وده بيرجع للخصائص الموجودة في البصل الني.
- البصل بيحتوي على الكبريت اللي يعتبر حمض طبيعي بيساعد على تقشير الشفايف وازالة خلايا الجلد الميتة وتجديد جلد الشفايف ، كمان الكبريت بيساعد على تحفيز الشعور بالوخز في الشفايف, وده بيحفز الدورة الدموية في الاوعية الدموية ، والتدفق الزيادة للدم هيدي الشفايف لون وردي.
- البصل بيحتوي كمان على مواد كيميائية نباتية تعتبر عوامل تبييض طبيعية ، المواد دي بتساعد على تفتيح لون الشفايف بالتدريج مع مرور الوقت.
- بيحتوي كمان على فيتامين سي والسيلينيوم ، والاتنين معروفين انهم بيساعدوا على تفتيح البشرة والشفايف.
- البصل الخام بيحتوي على نسبة عالية من مضادات الاكسدة اللي بتساعد على منع الشيخوخة المبكرة للشفايف ، والحفاظ على شبابها.
كل اللي هتعمليه ادهني عصير البصل على شفايفك ، سيبيه لمدة 15 دقيقة وبعدها اغسليه بالماية ، وحطي مرطب للشفايف.
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