وصفات طبيعية للتخلص من البلغم بسرعة

تراكم البلغم من المشاكل المزعجة جدا ، وهو بيكن عبارة عن سائل مخاطي قوامه كثيف بيتكون في الحلق لاسباب كتير، زي نزلات البرد, الزكام, الحساسية بجميع انواعها والتهاب الجيوب الانفية ، وفي الغالب البلغم بيأدي للاصابة بالكحة وسيلان الانف ، كمحاولة من الجسم لطرد البلغم ، وضروري جدا علاج البلغم من البداية قبل ما ينزل للرئتين ويتسبب بالتهاب الجهاز التنفسي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افضل الطرق الطبيعية الفعالة لطرد البلغم بسرعة.

1- السوائل السخنة:

المشروبات السنة بتساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم وتذويب وطرد البلغم بالتدريج عشان يخرج بكميات اكبر مع الكحة ويبدأ الجسم يتخلص منه بشكل اسرع ، ومن السوايل اللي ممكن تجربيها الماية السخنة, الشاي الخالي من الكافيين, شوربة اللحمة والفراخ, المشروبات العشبية الدافية (زي اليانسون, الكركم, الزنجبيل, اوراق الجوافة).

2- الثوم والبصل:

البصل بيلعب دور فعال في علاج طرد البلغم ، وتقدري تستفادي من البصل من خلال بشر حبة بصل ونقعها في ماية كام ساعة ، وخدي كام معلقة من المنقوع ده كذا مره في يوميا.

اما الثوم بكل بساطة نقدر نستفاد منه من خلال بلع فص ثوم واحد يوميا.

3- العسل:

العسل عنده قدرة على مقاومة البكتيريا وبعض الامراض خصوصا البلغم والكحة ، ولطرد البلغم خدي معلقة واحدة من العسل كل 4 ساعات خلال النهار.

4- الجزر:

الجزر بيساعد على تنقية الصدر والقصبة الهوائية والشعب الهوائية من المخاط المتراكم فيها بشكل فعال ، ممكن تاكليه 3 مرات يوميا ، او تحضري منه عصير وحليه بالعسل واشربيه.

5- الاناناس:

يعتبر واحد من الفواكة الفعالة في طرد البلغم لانه بيحتوي على نوع معين من الانزيمات القادرة على مكافحة امراض الجهاز التنفسي المسببة للبلغم.

اشربيه كعصير يوميا لتخفيف اعراض امراض الجهاز التنفسي والتقليل من البلغم بشكل ملحوظ.

6- الزيوت العطرية:

الزيوت العطرية زي زيت النعناع, زيت شجرة الشاي, زيت الزعتر, زيت الريحان ، من الحاجات الفعالة اللي بتساعد على تذويب البلغم في المجاري التنفسية وتسهيل اخراجه والتخلص منه.

وتقدري تستفادي منهم عن طريق استنشاق بخار ماية دافية ممزوجة بكام نقطة من الزيت العطري.

7- بعض الاطعمة:

من الاطعمة اللي بتساعد على طرد البلغم والتخلص منه الفلفل الحار, والحبهان.

وصفات طبيعية لطرد البلغم.1

8- المكملات الغذائية:

المكملات الغذائية زي حبوب الزنك, حبوب الجنسنج, مكملات العرق السوس, المكملات الغذائية الغنية بخلاصة التوت البري.

9- محلول الماية والملح:

الغرغرة بالماية والملح او استنشاق بخار محلول الماء الملحي بيساعد على طرد البلغم وتذويبه والتخلص منه بسرعة.

10- ادوية الحكة والحساسية:

في كتير من الادوية اللي بتساعد على تخفيف احتقان المجاري التنفسية ولكن الافضل استشارة الدكتور قبل ما ناخد اي نوع ادوية ، ومن الادوية دي:

- مزيلات الاحتقان (Decongestants).

- مراهم خاصة بيتم تدليك منطقة الصدر بيها.

- بخاخات الانف.

- نصايح اضافية:

- اتأكدي انك تكوني في غرفة هواها رطب ، وممكن تستخدمي اجهزة ترطيب الهوا في غرفة النوم بالليل.

- زودي من مرات الاستحمام بماية دافية ، التعرض لبخار الماية بشكل متكرر هيساعدك على طرد البلغم.

- حاولي تنامي بالليل على مخدة عالية شوية لتسهيل التنفس.

- حاولي بصق البلغم على قد ما تقدري.

- اتجنبي مشروبات الكافيين ، لانها بتطرد الماية من الجسم وبتسبب جفافه وبتزود من كثافة البلغم.

- تجنب التدخين لانه بيزود البلغم.

- عادة تراكم البلغم مش مشكلة خطيرة ، ولكن لو لقيتي ان البلغم نازل معاه دم او لو كان غامق بشكل ملحوظ ، في الحالة دي استشيري الدكتور.