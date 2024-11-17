كل عارفين اهمية الكونتور في موازنة ابعاد الوش وتحديد الملامح وتصغير اماكن واظهار اماكن تانية من ملامح الوش ، ولكن كونتور الانف بشكل خاص بيحتاج دقة لانه ممكن يخلي مظهر مكياجك ناجح او فاشل ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة عمل كونتور الانف حسب شكلها.

- الانف الطويلة / الرومانية:

الانف الطويلة او الرومانية بتتميز بجسر انف بارز محدب شبه منقار النسر ، وطرف الانف بتبقى نازلة لتحت ، وده بيخلي الانف تبان طويلة ، والشكل ده بيشبه انف الصقر ولكن النوع ده بيتميز بجسر انف اضيق وطرف مدبب ، من المشاهير اصحاب الانف الطويلة هي الليدي جاجا.

طريقة كونتور الانف حسب شكلها.1

بالنسبة لشكل الانف دي ، المفروض يكون التركيز في تحديد شكل الانف على تخفيف النتوء على جسر الانف ، حطي اللون الغامق على النتوء عشان يبان اقصر ، وحطي الهايلايت فوق وتحت النتوء لتخفيف شكلها ، ممكن تحطي هايلايت خفيف فوق طرف الانف لرفعها ، واستخدمي خطوط مقعرة بدل الخطوط المستقيمة في رسم جوانب الانف لتخفيف الشكل "لكسر جسر الانف" ، وارسمي نص دايرة بالظل فوق طرف الانف ، وكخطوة اخيرة امزجي كل حاجة لبره باستخدام بيوتي بلندر متوسطة الحجم.

كونتور الانف الطويلة.1 كونتور الانف الطويلة.2 كونتور الانف الطويلة.3 كونتور الانف الطويلة.4

- الانف القصيرة / الانف الزر:

على عكس الانف الطويلة او الرومانية ، الانف القصير بيتميز بجسر انف مقعر وقصير ، وبتكون بطرف مدبب مقلوب.

طريقة كونتور الانف حسب شكلها.2

ممكن تخلي الانف القصيرة اطول من خلال وضع الظل على الزوايا الداخلية للحاجبين بحيث يمتد مباشرة لجوانب جسر الانف ، حطي خط رفيع من الهايلايتر على طول جسر الانف لخلق تأثير اطالة ، وسلطي الضوء على طرف الانف ، وظللي جوانب الانف والحواف الخارجية لاجنحة الانف عشان تخلي الانف شكلها اصغر واكتر حدة ، واتأكدي انك تخلي التظليل داخل اجنحة الانف ، امزجي باتجاه منتصف الانف للحصول على تأثير تدرج طبيعي.

كونتور الانف القصيرة.1 كونتور الانف القصيرة.2 كونتور الانف القصيرة.3 كونتور الانف القصيرة.4

- جسر الانف العريض / الانف المنتفخة:

الاشخاص اللي انفهم منتفخة بيكون طرف الانف مستدير وليها اجنحة ، وده بينتج عنه انف عريضة ، اما الاشخاص اللي عندهم جسر انف عريض بتكون انفهم بارزة مع اجنحة انف متباعدة بشكل اوسع ، ومن المشاهير اللي عندهم جسر انف عريض هي زيندايا.

طريقة كونتور الانف حسب شكلها.3

الاشخاص اللي عندهم انف منتفخة او جسر انف عريض المفروض يظللوا جوانب طرف الانف واجنحة الانف بالكامل عشان الانف تبان اضيق واكتر حدة ، ارسمي تظليل على شكل حرف V في اسفل طرف الانف لتوضيح المنطقة ، وارسمي مثلث صغير من الهايلايت عند طرف انفك ، ادمجي باتجاه منتصف الانف لجذب الانتباه للجزء الضيق الطويل من الانف بدل من الاجزاء الاوسع من الانف.

كونتور الانف العريضة.1 كونتور الانف العريضة.2 كونتور الانف العريضة.3 كونتور الانف العريضة.4

نصايح:

1- اتأكدي من تحضير بشرتك قبل وضع الكونتور ، قشري بشرتك ، وخصوصا الانف باستخدام مزيل الرؤوس السودا لعمل قاعدة ناعمة للمكياج ، تحضير البشرة هيمنع ابراز الرؤوس السودا والمسام الواسعة والجلد المتقشر بعد تحديد الانف.

2- ماتكتفيش بتحديد انفك بس ، حددي الوجه بالكامل عشان المكياج كله يكمل بعضه ويبان اللوك طبيعي.

3- قبل وضع الكونتور ، حطي كونسيلر افتح بدرجة او درجتين من لون بشرتك على جوانب الانف ، وحطي عليه بودرة مثبتة.

4- اذا امكن ، ممكن تستخدمي رينج لايت عند تحديد الوجه بحيث انه يضيء الوش من كل الزوايا ، وحركي راسك من وقت للتاني عشان تتأكدي ان المكياج طبيعي.

5- لو لزم الامر ، شيلي المنتج الزيادة باستخدام بيوتي بلندر صغيرة ونضيفة او اسفنجة مكياج.