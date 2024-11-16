انت الأن تتابع خبر «بدلكة النشا هتبقي عروسة كل يوم».. اقوي بياض ترطيب تعطير من اول جلسة مش هتصدقي جمال جسمك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها بشكل مستمر لعلاج اي مشكلة موجودة بالبشرة والعناية بالجسم وتعد المكونات الطبيعية والاستمرار عليها هي أفضل الحلول من المنتجات الكيميائية التي يمكن أن تتحسس منها البشرة ودلكة النشا هي أكثر المكونات شهرة في عالم العناية بالجسم والبشرة فإن استخدامها يتيح للجلد بالتفتيح والترطيب بسرعة كبيرة وإزالة اي بقع داكنة به باي مكان بالجلد

مكونات بسيطة لعمل دلكة النشا للتفتيح

3 ملاعق كبيرة من النشا الابيض و

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من ماء الورد أو زيت الورد

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة عمل واستخدام دلكة النشا للتفتيح والترطيب