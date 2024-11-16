أخبار اليمن : 145 غارة إسرائيلية على لبنان في 24 ساعة

145 غارة إسرائيلية على لبنان في 24 ساعة
أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية في لبنان أن طيران العدوان الإسرائيلي شن 145 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت اللجنة في بيان، أن الغارات استهدفت مناطق مختلفة، تركز معظمها في النبطية جنوبي لبنان بـ55 غارة، والجنوب بـ73 غارة. وبهذا يرتفع إجمالي الاعتداءات الإسرائيلية منذ بدء العدوان إلى 13,222 اعتداء.
وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات وهمية على بلدة الزرارية باستخدام بالونات حرارية، إلى جانب شن غارات أخرى على محيط بلدة زبقين وأطراف مدينة صور جنوب لبنان.
جدير بالذكر أن لبنان يعاني من عدوان إسرائيلي مستمر منذ أكثر من عام، ازدادت حدته منذ أواخر سبتمبر الماضي، مما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا بين شهيد وجريح، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.
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